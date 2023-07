POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss bei Neustadt-Geinsheim

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 08.07.2023 wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 16:16 Uhr über mehrere aufgebrochene Spinde im 'Salinarium' in Bad Dürkheim informiert. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr verschaffte sich bis dato unbekannte Täterschaft Zutritt in die dortige Umkleide und öffnete hier sechs Spinde ohne große Kraftanstrengung. Es wurde eine dreistellige Bargeldsumme entwendet. Die ...

