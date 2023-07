Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufbruch mehrerer Spinde im Schwimmbad

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.07.2023 wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 16:16 Uhr über mehrere aufgebrochene Spinde im 'Salinarium' in Bad Dürkheim informiert. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr verschaffte sich bis dato unbekannte Täterschaft Zutritt in die dortige Umkleide und öffnete hier sechs Spinde ohne große Kraftanstrengung. Es wurde eine dreistellige Bargeldsumme entwendet. Die Ermittlungen hinsichtlich des / der Täters / Täterin dauern gegenwärtig noch an. Entsprechende Videoaufzeichnungen werden ausgewertet.

Sollte es Zeugen geben, welche sachdienliche Hinweise geben können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell