Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung während Weingut-Besuch

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.07.2023 wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 21:30 Uhr über eine Auseinandersetzung in einem Weingut in Bad Dürkheim informiert. Ein 21-Jähriger Tatverdächtige flüchtete beim Eintreffen der Polizeikräfte, konnte jedoch eingeholt und gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es zwischen dem 21-Jährigen Vorderpfälzer und einem 32-Jährigen Mannheimer zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Der Streit zwischen den Beiden eskalierte, infolgedessen der 32-Jährige verletzt und ein Hemd zerstört wurde. Die Ursache des Streits ist noch unklar. Es wurde gegen den 21-Jägrigen ein Strafverfahren wegen des Verdachtes einer Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Sollte es Zeugen geben, welche sachdienliche Hinweise geben können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell