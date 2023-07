Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Autobahnkreuz Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Am 07.07.2023 gegen 20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Pannen-Motorrad im Übergang der BAB 650 auf die B 9 in Fahrtrichtung Frankenthal. Durch die Streife der Autobahnpolizei Ruchheim konnte vor Ort festgestellt werden, dass ein zunächst unbekannter Motorradfahrer offensichtlich zu Sturz gekommen war. Die Schutzplanken an der Unfallörtlichkeit waren beschädigt und die Seitenverkleidung des Motorrads war verkratzt, jedoch befanden sich keine Personen vor Ort.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim sucht Zeugen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Motorradfahrer geben. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim, telefonisch unter 06237 / 933-0 oder per Email pastruchheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell