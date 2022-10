Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Mit einem E-Scooter Razor E Prime befuhr ein 15-jähriger am Freitag, 28.10.2022 gegen 19:20 Uhr die Straße Liesebühl in Heilbad Heiligenstadt. Den Beamten fiel dieser auf, da kein Versicherungskennzeichen am E-Roller angebracht war. Die folgende Verkehrskontrolle bestätigte den Verdacht, dass das Kraftfahrzeug nicht versichert ist. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.

