Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Während der Steifentätigkeit kontrollierten die Beamten am Samstag, 29.10.2022 gegen 22:00 Uhr einen 16-jährigen Fahrer eines E-Rollers in Leinefelde, Zentraler Platz. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Promillewert von 0,70. Der 16-jährige hat nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung zu rechnen. Ein Bußgeld von mindestens 500,-Euro wird auf den Jugendlichen zukommen. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige an seine Eltern übergeben.

