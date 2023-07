Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Deidesheim

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle

Deidesheim (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.07.23, gg. 02:05 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in der Appengasse in Deidesheim. Ein PKW sei von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Der Verursacher sei jedoch von der Unfallstelle geflüchtet. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte als verantwortlicher PKW-Führer eine 62jährige Frau aus Deidesheim ermittelt werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihr wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell