POL-UL: (BC) Biberach - Mopedauto kracht in Gegenverkehr

In einer scharfen Kurve war eine 16-Jährige zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Die Jugendliche befuhr am Samstag gegen 16.00 Uhr mit ihrem Mopedauto (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h) die B312 von Ochsenhausen kommend in Richtung Biberach. Kurz vor dem Ortseingang Ringschnait verlor sie in der scharfen Kurve auf schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie rutschte deshalb in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto eines 63-Jährigen. Die 16-Jährige und ihr 17 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.

