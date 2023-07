Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Hauptstraße schwer verletzt (13.07.2023)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger bog mit einem VW Caddy vom Parkplatz Marktplatz nach links auf die Hauptstraße ab. Ein zeitgleich ebenfalls von links auf der Hauptstraße kommender 60 Jahre alter Radfahrer versuchte noch dem Auto auszuweichen und bremste stark. Dabei stürzte der Mann über den Lenker des Rads, prallte gegen den Kotflügel des VWs und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

