Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Radfahrer schwer verletzt

Weisenbach (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 54 Jahre alter Radfahrer am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Hangstraße in Weisenbach zu. Gegen 8:00 Uhr übersah ein 69-jähriger mit seinem Pkw Mercedes den bevorrechtigten Zweiradfahrer. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort wurde der Verletzte vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell