Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Betrüger unterwegs

Rastatt (ots)

Fälle des sogenannten Wechselfallenschwindel beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt. In zwei bislang bekannten Fällen wurden in Supermärkten in Rastatt der Wunsch geäußert, mehrere hundert Euro in kleine Scheine zu wechseln. Durch geschickte Gesprächsführung und immer neuen Geldwechselwünschen gelang es, die Kassenmitarbeiter so durcheinander zu bringen, dass es den bislang unbekannten Tätern gelang, mehrere hundert Euro Bargeld zu ergaunern. In einem Fall werden die Täter als dunkelhaarig, mit Vollbart und osteuropäischem Akzent sprechend, beschrieben. Die Polizei in Rastatt warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet bei Verdachtsfällen unter der Rufnummer: 07222 761-0 um Hinweise.

/ag

