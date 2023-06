Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Streich zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich

Oberkirch (ots)

Eine mutmaßlich als Streich angedachte Aktion zieht für zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren nun strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Das mit Fahrrädern in der Appenweierer Straße unterwegs gewesene Duo geriet in den Nachtstunden auf Freitag in den Fokus einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch, weil an einem der Fahrräder keine Beleuchtung angebracht war. Die Jungs wollten sich zunächst einer Polizeikontrolle entziehen, konnten aber von den Polizisten kurz nach 3:30 Uhr gestellt werden. Vor der Kontrolle entledigten sich die Verdächtigen insgesamt dreier Straßenschilder, zwei mit der Aufschrift "Zusenhofen" und ein Umleitungsschild. Nun müssen sich die Jugendlichen wegen Diebstahls verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre jeweiligen Eltern überstellt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell