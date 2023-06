Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg sind am Donnerstagmorgen in die Wichernstraße gerufen worden, weil dort ein Mann laut Schilderung von Zeugen Dreck und Gegenstände herumwerfen würde. Vor Ort erkannten die Polizisten einen Mann, der hinter ein dortiges Gebäude rannte. Der 31-Jährige konnte allerdings kurz nach 9 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er sich mutmaßlich in einem Ausnahmezustand befunden haben dürfte. Weil sich der Kontrollierte von hinzugezogenen Kräften des Rettungsdienstes nicht untersuchen lassen und sich stattdessen entfernen wollte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Hierbei leistete der 31-Jährige heftigen Widerstand und konnte nur durch das Zusammenwirken von vier Beamten fixiert werden. Zwei Polizisten trugen durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen davon, blieben aber dienstfähig. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

/wo

