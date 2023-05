POL-Pforzheim: (Landkreis Karlsruhe) Karlsbad - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesautobahn 8

Pforzheim (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Montagmittag der Fahrer eines Sattelzuges nachdem er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen und beim Abbiegen ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 42-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 12:40 Uhr die Geigerstraße in Pforzheim und beabsichtigte ...

mehr