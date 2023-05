Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert beim Abbiegen geparktes Fahrzeug beschädigt

Pforzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Montagmittag der Fahrer eines Sattelzuges nachdem er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen und beim Abbiegen ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 42-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 12:40 Uhr die Geigerstraße in Pforzheim und beabsichtigte nach rechts in die Lindenstraße abzubiegen. Hierbei streifte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw mit dem Heck des Aufliegers. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der Schaden am Sattelzug wird mit 1.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von rund 1 Promille. Der 42-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

