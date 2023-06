POL-OG: Baden-Baden, Oos - Streitigkeit

Renchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude in der Schwarzwaldstraße einzubrechen. Gegen 23:30 Uhr hatte ein Sicherheitsmitarbeiter mit seinem Hund bemerkt, dass sich vier Unbefugte mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude verschaffen wollten. Nach Erkennen des Berechtigten haben die Einbrecher die Flucht in Richtung Hauptstraße ergriffen. Am Gebäude entstand nach ...

