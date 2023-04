Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27 ++

Landkreis Verden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27 ++

Verden. Heute, gegen 07:38 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 27 in Richtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord: ein Transporter sowie ein Lkw waren beteiligt, eine Person wurde schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge ist ein Fahrer eines Transporters auf einen Lkw aufgefahren. Infolge des Unfalls wurde der Beifahrer des Transporters zeitweise eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte befreit werden. Er wurde dabei schwer verletzt und ins Klinikum Bremen-Mitte verbracht. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus Verden verbracht. Der Fahrer des Lkw blieb bei dem Unfall nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Sachschaden lässt sich auf etwa 30.000 Euro beziffern. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die A27 in Fahrtrichtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert zur Stunde an. Auf der A 27 kommt es in diesem Bereich zu einem erheblichen Stau. Der Verkehr wird fortan an der Anschlussstelle Langwedel abgeleitet. Die Unfallaufnahme dauert an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell