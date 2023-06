POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Rauchentwicklung in Wohnung

Rastatt (ots) - Fälle des sogenannten Wechselfallenschwindel beschäftigen die Ermittler des Polizeireviers Rastatt. In zwei bislang bekannten Fällen wurden in Supermärkten in Rastatt der Wunsch geäußert, mehrere hundert Euro in kleine Scheine zu wechseln. Durch geschickte Gesprächsführung und immer neuen Geldwechselwünschen gelang es, die Kassenmitarbeiter so durcheinander zu bringen, dass es den bislang ...

mehr