POL-PDNR: 6 Handyverstöße bei Verkehrskontrolle geahndet

Straßenhaus (ots)

Am Dienstagmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus eine Verkehrskontrolle durch. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr ahndeten die Beamten 6 Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür 100 Euro Bußgeld und einen Punkt vor.

