Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von landwirtschaftlichem Gerät

Dattenberg (ots)

Wie gestern Nachmittag der Polizei in Linz angezeigt wurde, kam es in Dattenberg, Verlängerung "Im Heister" zu einem Diebstahl von Geräten. In der Zeit von Sa. 10.06.23 bis Di. 13.06.23 entwendeten bislang unbekannte Täter schweres landwirtschaftliches Gerät aus einer Scheune, bzw. von einem angrenzenden Feld. der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da die Geräte teilweise ein erhebliches Gewicht haben, ist von mindestens zwei Tätern auszugehen. Die Spurenlage lässt den Rückschluss zu, dass mit einem größeren Fahrzeug bis an die Geräte herangefahren wurde.

Der Tatort befindet sich außerhalb der Ortslage Dattenberg, etwa 300 Meter hinter dem asphaltierten Teil der Straße "Im Heister".

Sollte jemand Wahrnehmungen gemacht haben, dass ein Kastenwagen, Klein LKW, oder ähnliches im Tatzeitraum den Wirtschaftsweg befuhr, bittet die Polizei Linz um Hinweise unter der 02644-9430.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell