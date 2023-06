Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung und Beleidigung

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 13.06.2023, gegen 21.50 Uhr, geriet in Altenkirchen, Bahnhofstraße, eine Personengruppe in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu einer Körperverletzung mit einer leichtverletzten Person und einer Beleidigung. Alle beteiligten Personen standen unter Alkoholeinfluss. Es wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

