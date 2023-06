Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußstreifen in Betzdorf - 21-jähriger mit Haftbefehl gesucht - Verbotene Waffe und Betäubungsmittel gefunden

Neuwied (ots)

Am Nachmittag des 13.06. zeigten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz erneut sicherbare Präsenz in der Betzdorfer Innenstadt. Im Rahmen von Fußstreifen wurden zahlreiche Personen kontrolliert. Dabei stach ein 21-jähriger heraus, dessen Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Außerdem führte er verbotenerweise ein Einhandmesser mit. Der Mann wurde somit festgenommen, und in die Justizvollzugsanstalt Koblenz eingeliefert. Außerdem erwartet ihn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei einer weiteren Person wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt, sodass eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegt wurde.

Die Polizei Betzdorf und die Bereitschaftspolizei werden auch weiterhin sicherbare Präsenz zeigen, und konsequent gegen Störer vorgehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell