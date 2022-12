Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der PI Mayen

Mayen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 16.12.2022 gegen 23:25 Uhr ereignete sich auf der L 52 zwischen Polch und Kehrig ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte befuhr die L 52 mit seinem PKW VW Tiguan von Polch kommend in Fahrtrichtung Kehrig. Ein entgegenkommender PKW geriet auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden PKW kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der PKW des Unfallverursachers dürfte linksseitig im Frontbereich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am 17.12.2022 gegen 05:30 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Shishabar in der Marktstraße in Mayen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Vor Ort konnte eine Vielzahl an Personen angetroffen werden. Nach Angaben der Zeugen und Geschädigten sollen zuvor 3 Männer in der Bar randaliert und zwei weiteren Gästen gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben, wodurch einer davon zu Boden ging und kurzzeitig bewusstlos war. Anschließend haben die Männer die Bar verlassen und auf der Flucht das Außenmobiliar einer benachbarten Bar beschädigt. Da sich die Sachverhaltsaufnahme aufgrund der Alkoholisierung und aufgebrachten Stimmung der anwesenden Personen schwierig gestaltete, werden weitere Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 15.12.2022, 23:00 Uhr auf den 16.12.2022, 07:30 Uhr kam es in der Innenstadt in Mayen, in der Straße "Im Keutel" zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde eine Scheibe einer Hauseingangstür vermutlich durch einen heftigen Schlag beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

