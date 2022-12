Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sinzig - PKW landet bei Verkehrsunfall im Gleisbereich

Sinzig (ots)

Am 17.12.2022 gegen 22:45 Uhr befährt ein PKW-Fahrer die Eisenbahnstraße in Sinzig in Fahrtrichtung Bad Breisig. Nach jetzigen Erkenntnissen kommt er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf gerader Strecke ins Schleudern und in Folge dessen nach links von der Fahrbahn ab. Ein Überschlag konnte durch Bewuchs entlang der Gleise verhindert werden, der PKW kam jedoch auf der Seite liegend im Gleisbereich zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch der Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch DRK ins Krankenhaus verbracht. Die Bahnstrecke musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt werden. Neben der Polizei Remagen waren die Bundespolizei, Notfallmanager der Bahn, DRK, ein Abschlepper sowie die Feuerwehr Sinzig im Einsatz.

