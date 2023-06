Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Ente gut - alles gut

Am 13.06, gegen 12:30 Uhr meldeten sich Anwohner der Wilhelmgasse bei der Rettungsleitstelle und gaben an, dass ein Entenküken in einen Gulli gefallen und nun dort eingeschlossen sei. Noch vor dem Eintreffen von Einsatzkräften konnte der Gullideckel durch weitere Anwohner geöffnet und das Entenküken unverletzt befreit werden.

Streit mit Folgen

Am 14.06, gegen 02:32 Uhr gerieten drei Personen (25/35/35), vor einem Lokal in der Heddesdorfer Straße aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Die zunächst verbale Streitigkeit entwickelte sich in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher die Beteiligten auch leicht verletzt wurden. Ein Beschuldigter verließ die Örtlichkeit noch vor dem Eintreffen der Polizei mit seinem E-Scooter, konnte aber im späteren Verlauf noch in der Innenstadt angetroffen werden. Bei dem 35jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Anhaltspunkte für eine Trunkenheitsfahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell