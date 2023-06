Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrerin stürzt in einem Tunnel über einen vermutlich mutwillig abgelegten Baumstamm

Neustadt (Wied) (ots)

Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich um 17.50 Uhr ein schwerer Unfall im "alten Bahndammtunnel" in Neustadt (Wied). Es handelt sich um einen Radweg, der für sonstige Fahrzeuge gesperrt ist. Eine 51 - jährige Fahrradfahrerin stürzte im Tunnel mit ihrem Fahrrad über einen quer gelegten Baumstamm. Die schwerverletzte Fahrradfahrerin (es besteht keine Lebensgefahr) wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde der Baumstamm in dem ca. 50 Meter langen Tunnel mutwillig so deponiert. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

