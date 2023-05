Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Einbruch in ein Geschäft - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 14.05.2023 hat es gegen 04.15 Uhr einen versuchten Einbruch in ein Technik-Geschäft am Rathausmarkt in Viersen gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten die Fensterscheibe und versuchten sich somit Zugang zu verschaffen. Dieser Versuch blieb aber erfolglos. Nach ersten Ermittlungen beschädigten die Unbekannten die Fensterscheibe mit einem Gullideckel und einem Hammer. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise unter der 02162-377-0. / AM (445)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell