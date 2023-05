Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte zünden Müllcontainer an - Zeugen gesucht

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, zündeten zwei Jugendliche einen Müllcontainer auf der Corneliusstraße in St. Tönis an. Zwei Zeugen bemerkten den brennenden Container auf dem dortigen Schulgelände und zogen diesen in die Mitte des Schulhofs um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Laut der Zeugen steckten zwei männliche Jugendliche den Container in Brand. Die beiden seien zwischen 14 bis 15 Jahre alt. Einer trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen: Haben Sie weitere Beobachtungen im Bereich des Schulgeländes gemacht? Melden Sie sich bitte unter der 02162-377 0 /cb (443)

