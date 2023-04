Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfallflucht mit anschließender, kurzer Verfolgung des Verursachers+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 00:15 Uhr kam es auf der Eichenstraße in Oldenburg auf Höhe der Hausnummer 68 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten PKW prallte. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der PKW vom Unfallort und kam zufällig einem zivilen Streifenwagen entgegen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das kurze Zeit später am Straßenrand anhielt. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, fuhr der Fahrer plötzlich wieder an und flüchtete in Richtung Petersfehn. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, das trotz mehrfacher Haltesignale seine Fahrt über die Eichenstraße, in die Bloherfelder Straße und letztendlich in die Dresdner Straße fortsetzte, wo es gelang das Fahrzeug zu stoppen. Hier versuchte der alleine im Fahrzeug sitzende Fahrer sich fußläufig vom Fahrzeug zu entfernen, konnte aber gestellt werden. Der Mann roch deutlich nach Alkohol, verweigerte aber einen freiwilligen Atemalkoholtest und sämtliche Angaben zum Sachverhalt. Trotzdem wurde er in der Folge zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt wurde. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Einen Tag später erschien der o.g. Beschuldigte zusammen mit einer bisher unbekannten Person auf der Polizeidienststelle. Der Unbekannte gab an, dass er, entgegen der bisherigen Erkenntnisse, den PKW zum Unfallzeitpunkt auf der Eichenstraße geführt habe. Diese Angaben sind nun Teil der Ermittlungen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell