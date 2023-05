POL-VIE: Pkw in Brand - Polizei sucht nach Hinweisen

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, zündeten zwei Jugendliche einen Müllcontainer auf der Corneliusstraße in St. Tönis an. Zwei Zeugen bemerkten den brennenden Container auf dem dortigen Schulgelände und zogen diesen in die Mitte des Schulhofs um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Laut der Zeugen steckten zwei männliche Jugendliche den Container in Brand. Die beiden seien ...

