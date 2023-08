Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Winsen - Gartengeräte entwendet ++ Neu Wulmstorf - Einbruch in den Abendstunden

Winsen (ots)

Gartengeräte entwendet

Unbekannte brachen am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Porschestraße ein. Dazu wurde die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Objekt wurden diverse hochwertige Gartengeräte entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Winsen unter der Nummer 04171-7960.

Neu Wulmstorf - Einbruch in den Abendstunden

Am Dienstagabend, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus im Eichenweg ein. Die Täter öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und gelangten so in das Objekt. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Erlangt wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Summe Bargeld und eine Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850

