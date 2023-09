Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 12.09.2023

Wolfenbüttel (ots)

Auffinden eines zuvor entwendeten Wohnmobils

Schladen, Adolph-Kolping-Straße, 11.09.2023, 03:30 Uhr / Gielde, Schulstraße

In der Nacht des 11.09.2023 meldeten Zeugen ein verunfalltes Wohnmobil in der Schulstraße in Gielde. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Wolfenbüttel stellten bei Eintreffen am Verkehrsunfallort fest, dass das Wohnmobil mehrere abgeparkte Fahrzeuge beschädigt hatte. Der Motor des Wohnmobils lief hierbei noch - ein Fahrzeugführer konnte am Ort nicht festgestellt werden. Eine Überprüfung der Halteranschrift in Schladen ergab, dass das Wohnmobil offensichtlich kurz zuvor von dort entwendet wurde. Im Wohnmobil konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Weitere Zeugenhinweise zum Sachverhalt erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331 9330.

Sachbeschädigung an Grundschule in Remlingen

Remlingen, Schöppenstedter Straße, 09.09.2023 - 11.09.2023

Vermutlich über das vergangene Wochenende haben derzeit Unbekannte die Wände der Grundschule Remlingen beschmiert. Mehrere Graffitis wurden an die Außenwände der Schule gesprüht. Da die Graffitis mitunter nationalsozialistische Motive haben, ermittelt der Staatsschutz. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331 9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell