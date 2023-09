Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2023.

Salzgitter (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen in Salzgitter Hallendorf.

Die Polizei ermittelt in mindestens fünf aktuell bekannt gewordenen Fällen wegen Sachbeschädigung an Pkw und Diebstahl aus Pkw. Die Taten ereigneten sich vom 08. auf den 09.09.2023 in der Kernzeit von 20:00 Uhr bis ca. 07:20 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte an den Tatobjekten die Frontscheibe bzw. den Lack beschädigt und teilweise versucht, Gegenstände aus dem Inneren zu entwenden. Hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen.

Die Tatorte waren die Straßen Baumgarten, Westernstraße, Am Immenhof. Die Polizei Thiede bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 05341 94173-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell