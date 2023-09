Salzgitter (ots) - Unfallbeteiligter flüchtet Salzgitter, Lebenstedt, Willy-Brandt-Straße, 09.09.2023, 20:00 Uhr Am Samstag, 09.09.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Willy-Brandt-Straße in Höhe des Bundesamtes für Strahlenschutz zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersieht der auf dem linken Fahrstreifen in ...

mehr