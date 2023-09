Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2023.

Salzgitter (ots)

Einbruch in einen Restpostmarkt.

Peine, Woltorfer Straße, 10.09.2023, 07:00-07:50 Uhr.

Ein Täter gelangte unter Gewaltanwendung auf eine Schiebetür in das Innere des Geschäftes und erbeutete im Tatverlauf Nahrungsmittel und Tabakwaren. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Hoher vierstelliger Schaden nach Einbruch.

Peine, Gerhart-Hauptmann-Straße, 08.09.2023, 14:00 Uhr-10.09.2023, 18:40 Uhr.

Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten nahezu alle Räume. Bei der Tat wurde Schmuck und Bargeld erbeutet. Es entstand ein Schaden von mindestens 7.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter 05171 999-0 entgegen.

Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall.

Peine, Stederdorf, Peiner Straße, 10.09.2023, 05:00 Uhr.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Peiner Straße, aus Richtung Edemissen kommend, in Fahrtrichtung Stederdorf. Auf der Peiner Straße überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel und verursachte einen Schaden an der Insel selbst und an einem Verkehrszeichen. Der Mast einer Lichtzeichenanlage wurde ebenfalls beschädigt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. Der Schaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell