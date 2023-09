Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 10.09.2023

Salzgitter (ots)

Unfallbeteiligter flüchtet

Salzgitter, Lebenstedt, Willy-Brandt-Straße, 09.09.2023, 20:00 Uhr Am Samstag, 09.09.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Willy-Brandt-Straße in Höhe des Bundesamtes für Strahlenschutz zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersieht der auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadteinwärts fahrende Fahrer eines blauen Audi A3 den neben ihm fahrenden Motorradfahrer. Durch ein zügig eingeleitetes Ausweichmanöver stürzt der Motorradfahrer beim Überfahren eines Bordsteins als er versucht, dem Spurwechsler auszuweichen. Dabei verletzt er sich leicht. Die Polizei Salzgitter ermittelt gegen den Fahrzeugführer des blauen Audi A3, nachdem dieser unerlaubt vom Verkehrsunfallort geflüchtet ist. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, unter der Telefonnummer 05341-18970 in Verbindung zu setzen.

Diebstähle und Vandalismus

Salzgitter, Hallendorf, Westernstraße, 08.09.2023, 20:00 Uhr - 09.09.2023, 08:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es durch bislang unbekannte Täter zu mehreren Straftaten im Salzgitteraner Stadtteil Hallendorf. Dabei handelt es sich um Diebstähle aus Pkw und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen zum Nachteil der Anwohner in den Straßen Brunnenriede, Westernstraße und Ilschenberg. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Thiede, unter der Telefonnummer 05341-941730 in Verbindung zu setzen.

