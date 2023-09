Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.09.2023

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Donnerstag, 07.09.23, 22 Uhr und Freitag, 08.09.23, 10:15 Uhr kam es in der Goethestraße in Peine zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten VW Multivan. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am 08.09.23 zwischen 14 Uhr und 16 Uhr kam es in Wehnsen, Wehnserhorst zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Audi A6 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

