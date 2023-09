POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.09.2023.

Polizei Salzgitter

Täter drangen in eine Gartenparzelle ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 05.09.2023, 20:00 Uhr-07.09.2023, 20:00 Uhr.

Die Täter warfen die Fensterscheibe einer Gartenparzelle ein und verschafften sich auf diese Weise den Zutritt in die Räume. Die Täterschaft erbeutete offensichtlich Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Eine verletzte Frau nach Küchenbrand.

Salzgitter, Bad, Sandbrink, 07.09.2023, 15:30 Uhr.

Offensichtlich angebranntes Essen löste einen Brand in einer Küche aus. Die 35-jährige Berechtigte erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation und musste einem Klinikum zugeführt werden. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Salzgitter und Salzgitter-Bad eingesetzt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr.

Haverlah, Bundesstraße 6, 05.09.2023, 16:00 Uhr.

Mindestens zwei unbekannte Täter hatten einen Gegenstand von einer Brücke auf ein darunter durchfahrendes Fahrzeug geworfen. An dem Pkw des 51-jährigen Mannes wurde die Frontscheibe beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zu den Tätern können keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345 92869-0 entgegen.

Straftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Salzgitter, Bad, 07.09.2023 gegen Abend.

In vier bekannt gewordenen Fällen hatten unbekannte Täter bei älteren Menschen in Salzgitter-Bad angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass ein Einbruch geplant sei und man sich deshalb nach den Wertsachen erkundigen müsse. In allen Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnt: Wir werden uns niemals persönlich bei Betroffenen melden und uns nach Wertsachen erkundigen. Bitte seien Sie sensibel und fallen nicht auf diese Betrugsmasche herein. Bitte wenden Sie sich bei einem solchen oder ähnlich gelagerten Fall immer an ihre Polizei. Wir helfen und beraten sie immer.

