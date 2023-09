Wolfenbüttel (ots) - Nachtragsmeldung zu Hilferufen in Eitzum https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5596546 Polizeibeamte der Polizeistation Schöppenstedt ermittelten am Folgetag nach der Personensuche weiter in Eitzum und befragten erneut die Gruppe von Kindern, die die Hilferufe gehört hatten. In der ...

mehr