POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 06.09.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Suchmaßnahmen nach Hilferufen in Eitzum

Eitzum, 05.09.2023, Waldstück nördlich der Ortschaft, 18:00 Uhr

In den Abendstunden des 05.09.2023 wurde der Leitstelle der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass eine Gruppe Kinder Hilferufe eines Mädchens in einem Wald nördlich der Ortschaft Eitzum gehört hätten. Sofort entsandte Funkstreifenwagen begaben sich zur Absuche in den Bereich und befragten die Kinder zum Sachverhalt. Nach dessen Angaben waren sie zum Spielen an einem Feldweg nördlich der Ortschaft Eitzum, als sie aus einem dortigen Waldstück Hilferufe eines Mädchens gehört hätten. Zur Absuche des Bereiches wurden im weiteren Verlauf Personenspürhunde der Polizei, des DRK und der Malteser, Drohnen der Feuerwehr sowie der Polizeihubschrauber "Phönix" eingesetzt. Trotz dieser intensiven Suchmaßnahmen konnte keine Person in dem betreffenden Bereich aufgefunden werden. Im Suchbereich waren rund 60 Rettungskräfte eingesetzt. Hinweise über ein vermisstes Kind liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Suchmaßnahmen wurden in den Nachtstunden des 06.09. zunächst beendet. Die Ermittlungen zur Herkunft der Hilferufe dauern derweil an. Ermittler befragen Anwohner und Grundstückseigentümer nach Beobachtungen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

