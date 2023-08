Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall zwischen Riegelsberg und Altenkessel

Riegelsberg-Altenkessel (ots)

Heute Morgen kam es gegen 00:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Riegelsberg und Altenkessel. Der 21jährige Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) eines 3er BMWs befuhr mit zwei weiteren Insassen die L270 in FR Riegelsberg. An einer unübersichtlichen Stelle überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit ein vor ihm befindliches Fahrzeug, musste aber auf Grund eines entgegenkommenden Pkws ruckartige vor dem überholten Pkw einscheren. Hierbei geriet der BMW-Fahrer mit dem rechten Vorderrad auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Gegenlenken geriet der BMW in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden VW Polo. Durch den Anprall wurde der BMW in eine Böschung geschleudert und überschlug sich. Die drei Insassen konnten eigenständig mit leichten Blessuren aus dem Fahrzeug klettern. Die beiden Insassinnen des VW Polo (Fahrerin 44, Beifahrerin 41) wurden durch die Kollision verletzt und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Gegen den BMW Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell