Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW in der Saaruferstraße

Saarbrücken-Gersweiler (ots)

Am Montag, 07.08.2023, gegen 05:42 Uhr, ereignete sich in der Saaruferstraße in Gersweiler ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 30-jähriger aus Saarbrücken mit seinem BMW in der Saaruferstraße in Richtung Kokereistraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Park&Ride Parkplatzes von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Audi einer 49-jährigen Frau aus Großrosseln kollidierte. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligte verletzt und mussten zur Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand jedoch glücklicherweise nicht. Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit des Verkehrsunfallverursachers ergaben sich nicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Saaruferstraße im Bereich des Park&Ride Parkplatzes voll gesperrt werden. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu Verzögerungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und waren nicht mehr fahrbereit.

