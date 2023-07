Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Autorennen auf BAB 620

Saarbrücken-Völklingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 05.07.2023 kam es am späteren Nachmittag (16:15-16:30 Uhr)zu einem Kraftfahrzeugrennen auf der BAB 620 FR Saarbrücken. Demnach lieferten sich ein VW Touran (Fahrer männlich, 57 Jahre, Franzose) und ein Citroen C4 (Fahrer männlich, 29 Jahre, Franzose) ein Rennen auf der BAB 620 FR Saarbrücken. Beide Fahrer überholten sich mehrfach rechts und bremsten sich gegenseitig aus. In Höhe Globus Baumarkt Völklingen touchierten sich beide Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf folgen Gegenstände aus dem Citroen heraus auf den VW Touran. In Höhe AS Gersweiler verließ der Citroen dann die BAB 620. Der Fahrer des VW Touran konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei gestellt werden. Der Fahrer des Citroen konnte ebenfalls ermittelt werden. Gegen beide Fahrzeugführer werden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell