POL-SBR-BURB: Serie von Diebstählen aus Pkw in Saarbrücken-Gersweiler

Saarbrücken-Malstatt (ots) - In der Zeit zwischen dem 24.06.23 um 22:45 Uhr und dem 25.06.23 um 14:30 Uhr kam es in Saarbrücken-Malstatt in der Straße Am Torhaus zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen. Die betroffenen Pkw wurden allesamt an der Fahrzeugseite mittels unbekanntem ...

mehr