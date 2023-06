Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Spektakulärer Unfall auf der L 272 zwischen Riegelsberg und Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am heutigen Sonntag, den 18.06.2023, kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 272. Der 46jährige Fahrer eines BMW 320 D befuhr die L 272 aus Richtung Burbach kommend in Fahrtrichtung Riegelsberg. Kurz nach dem Verteilerkreisel Jakobshütte kam der Fahrer auf Grund eines querenden Wildtieres in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Im Wiesengelände überfuhr er eine aus dem Boden ragende Baumwurzel, wodurch das Fahrzeug die Bodenhaftung verlor, fliegend gegen mehrere Bäume katapultiert wurde und sich seitlich überschlug. Letztlich gelang es dem Fahrer und den beiden im Fond befindlichen Kindern/Jugendliche (weiblich, 13 und 15 Jahre) unverletzt aus dem Pkw zu klettern. Die drei Personen kamen zur Beobachtung in Winterbergklinikum.

