POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Saarbrücken-Burbach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 01.06.2023 kam es gegen 00:26 Uhr in der Stromstraße in Saarbrücken-Burbach zu einem Überfall auf einen Taxifahrer. Der Taxifahrer wurde durch einen der Täter zu o.g. Örtlichkeit bestellt. Dort stieg Täter 1 , welcher einen Kapuzenpullover und eine Medizinische Maske trug, in den Fond des Fahrzeuges und forderte unter Vorhaltung einer Schusswaffe die ...

