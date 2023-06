Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf Taxifahrer

Saarbrücken-Burbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.06.2023 kam es gegen 00:26 Uhr in der Stromstraße in Saarbrücken-Burbach zu einem Überfall auf einen Taxifahrer. Der Taxifahrer wurde durch einen der Täter zu o.g. Örtlichkeit bestellt. Dort stieg Täter 1 , welcher einen Kapuzenpullover und eine Medizinische Maske trug, in den Fond des Fahrzeuges und forderte unter Vorhaltung einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Dem Taxifahrer gelang es die Waffe zu ergreifen und wegzudrücken, als ein zweiter Täter die Beifahrertür öffnete und ihn ebenfalls mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Taxifahrer händigte letztlich seine Geldbörse samt Inhalt aus. Die beiden Täter flohen anschließend fußläufig in Richtung Saarleinpfad.

Hinweise oder sonstige Wahrnehmungen, die mit o.g. Tat in Zusammenhang stehen könnten, richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter Telefon 0681-97150.

