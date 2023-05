Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Zweiradfahrer in Saarbrücken-Altenkessel

Saarbrücken-Altenkessel (ots)

Am Montag, dem 15.05.2023, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Gerhardstraße/Alleestraße ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein PKW beim Einfahren in die Alleestraße ein Kleinkraftrad. Durch die Kollision kam die Fahrzeugführerin zu Fall und zog sich eine Verletzung am linken Bein zu. Die Unfallverursacherin flüchtete anschließend in einem schwarzen VW Golf in Richtung Pfaffenkopfstraße. Die Fahrerin wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, dunkel braune Haare, Brillenträgerin. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (0681-97150) in Verbindung zu setzen.

