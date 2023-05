Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Messerattacke nach Streit in Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 10.05.2023 kam es gegen 17:20 Uhr in der Burbacher Straße zu einem Messerangriff. Der 81jährige Beschuldigte befand sich zu diesem Zeitpunkt am Fenster seiner Wohnung (Parterre), der 39jährige Geschädigte stand vor dem Fenster auf dem Bürgersteig. Beide gerieten in Streit über 10 Euro, welche der 39jährige von dem 81jährigen forderte. Hierbei drohte er diesem auch mit dem Tode, falls er das Geld jetzt nicht herausgeben werde. Nachdem der 81jährige mehrfach die Herausgabe des Geldes verweigerte, ergriff er schließlich ein Küchenmesser und stach dem Geschädigten aus dem Fenster heraus in den linken Halsbereich unterhalb des Ohres. Der 39jährige musste operativ versorgt werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Der 81jährige Täter wurde festgenommen und wird morgen einem Richter vorgeführt.

