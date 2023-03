Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Tatverdächtiger nach Einbruchsversuch festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagabend (05.03.2022) ist es nach einem Einbruchsversuch in ein Restaurant in der Elmshorner Königstraße zur Festnahme eines 19-jährigen Tatverdächtigen durch Einsatzkräfte der Polizei gekommen.

Im hinteren Bereich des Restaurants beschäftigte Reinigungskräfte hörten gegen 23:00 Uhr Geräusche an einem Fenster und stellten kurz darauf einen jungen Mann fest, der durch das Fenster versuchte in das Gebäude zu gelangen.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach dem Flüchtigen stellten Polizeistreifen anhand der detaillierten Personenbeschreibung einen 19-jährigen Elmshorner nahe der Unterführung am Bahnhof.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten 16 ungeöffnete Flaschen Alkohol in dessen Kleidung fest. Der junge Mann trug mehrere Jacken übereinander, in deren Innenfutter die Falschen steckten. Zudem hatte er eine Tragetasche mit weiteren Lebensmitteln bei sich.

Anfänglich behauptete der Elmshorner, dass er auf dem Weg zu einer Party sei, für die der Alkohol bestimmt sei.

Schließlich räumte er ein, die Flaschen am Vortag in mehreren Geschäften in Elmshorn und Uetersen gestohlen zu haben.

Die Beamtinnen und Beamten stellten das Diebesgut sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe entließen die Polizisten den Festgenommenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen. Ihm drohen Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs und mehrfachen Ladendiebstahls.

